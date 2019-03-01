الذهب يهبط لأدنى مستوى في أسبوعين مع صعود الدولار

سجلت أسعار الذهب أدنى مستوى في أسبوعين اليوم الجمعة مع تعويض الدولار لخسائره بفعل بيانات اقتصادية مثيرة للتفاؤل في الولايات المتحدة، لكن المعدن الأصفر تلقى دعما من زيادة المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.



وكان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1312.67 دولار للأونصة، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ الخامس عشر من فبراير عند 1311.61 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.



وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1314.30 دولار للأونصة.



وأظهر تقرير نشرته وزارة التجارة الأمريكية أن أداء أفضل من التوقعات في الربع الأخير دفع الناتج المحلي الإجمالي إلى الارتفاع 2.9% لعام 2018، مقتربا من النمو السنوي المستهدف البالغ 3%.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.2% إلى 1546.70 دولار للأونصة، بعدما تراجع من أعلى مستوياته على الإطلاق، والذي سجله في وقت سابق من الأسبوع عندما بلغ 1565.09 دولار للأونصة.



وارتفع البلاتين 0.1% إلى 870.87 دولار للأونصة، لكن جرى تداوله دون أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر، والذي بلغ 876 دولارا في الجلسة السابقة.



وانخفضت الفضة 0.1% في التعاملات الفورية إلى 15.58 دولار للأونصة.