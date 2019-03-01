تغطية الطرح الخاص لأسهم "الشرقية للدخان" 1.8 مرة

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية اليوم الجمعة عن وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق قوله إن الطرح الخاص لأسهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني (الشرقية للدخان) جرت تغطيته 1.8 مرة بسعر 17 جنيها.

وقد الوزير أن الطرح العام لأسهم الشركة سيبدأ يوم الأحد 3 مارس 2019 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2019.

الجدير بالذكر أن الطرح الخاص يمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة.

وكانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام- أعلنت المضي قدما في الطرح العام والخاص في السوق الثانوي بالبورصة المصرية بحد أقصي عدد 101.250.000 (فقط مائة وواحد مليون ومائتى وخمسون ألف) سهم، بنسبة حتى 4.5% من أسهم رأس مال الشركة الشرقية المصدر من الأسهم المملوكة لشركة الصناعات الكيماوية، وذلك من خلال طرح هذه الأسهم للطرح الثانوى العام والخاص.

ويأتي ذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على طرح حصة إضافية نسبتها 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان بالبورصة المصرية.

ويمثل هذا الإجراء خطوة أولى في إطار تنفيذ برنامج الحكومة لطرح جزء من أسهم الشركات المملوكة للدولة، بهدف دعم وتنشيط البورصة المصرية، والمساهمة في زيادة القيمة السوقية لأسهم الشركات التي سيتم طرحها، وتنويع مصادر التمويل لتلك الشركات سعيا لتنفيذ خطط التوسع وزيادة حجم الاستثمارات بها.

وكانت رويترز نقلت عن مصدر مطلع أمس الخميس قوله إن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على طرح حصة إضافية نسبتها 4.5% من أسهم الشركة في بورصة مصر.