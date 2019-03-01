هل تلتزم الصين بعدم التدخل في سوق الصرف الأجنبي؟

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو اليوم الخميس إن #الصين سيتعين عليها أن تبلغ عن أي تدخل في سوق الصرف الأجنبي بمقتضى اتفاق للعملة يجري التفاوض عليه مع الولايات المتحدة.

والعملة هي أحد الموضوعات قيد النقاش في محادثات التجارة الجارية بين الصين والولايات المتحدة.



وقال كودلو إن المفاوضات بين أكبر اقتصادين في العالم تسير قدما بعدما تحقق تقدم "رائع" الأسبوع الماضي.



وقال كودلو إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ يجب أن يضعا اللمسات الأخيرة على الاتفاق، لكنه أضاف قائلاً "الوثائق واضحة جداً: أعني أنه بموجب أشياء مثل اتفاق العملة... فإنه يتعين عليهم (الصينيين) أن يبلغوا عن أي تدخلات في السوق".



وكانت الولايات المتحدة تستعد لزيادة #الرسوم_الجمركية على واردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار. لكن إدارة ترمب أعلنت يوم الأحد أن الرئيس سيؤجل الزيادة بعد أن تحقق تقدم في المفاوضات.



ورغم هذا فإن الممثل التجاري روبرت لايتهايزر، الذي يرأس الوفد الأميركي في مفاوضات التجارة مع الصين، قال أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة ستحتاج إلى الإبقاء على تهديد الرسوم الجمركية على الواردات الصينية لسنوات، حتى إذا أبرم البلدان اتفاقا.