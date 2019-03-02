التفاؤل باتفاق تجارة يقفز بالأسهم الأميركية

ارتد المؤشران #ستاندرد_آند_بورز 500 و #داو_جونز عن 3 جلسات متتالية من الخسائر بدعم من موجة تفاؤل بشأن احتمالات التوصل لاتفاق تجاري بين #الولايات_المتحدة و #الصين ألقت بظلالها على بيانات سلبية عن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في أكبر اقتصادين في العالم.

وأنهى داو جونز جلسة التداول في بورصة #وول_ستريت مرتفعا 110.32 نقطة أو 0.43 بالمئة إلى 26027.32 نقطة، في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 19.20 نقطة، أو 0.69 بالمئة ليغلق عند 2803.69 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 62.82 نقطة، أو 0.83 بالمئة، إلى 7595.35 نقطة.

وعلى مدار الأسبوع، صعد المؤشران #ستاندرد_آند_بورز و #ناسداك 0.4 بالمئة و0.9 بالمئة على الترتيب، في حين ينهي داو جونز الأسبوع منخفضا 0.02 بالمئة.