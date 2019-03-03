ترمب ينتقد الفيدرالي مجددا: قوة الدولار تضر باقتصادنا

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقاده لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك #المركزي_الأميركي)، قائلاً إن تشديده السياسة النقدية يسهم في قوة #الدولار ويضر بقدرة الولايات المتحدة على المنافسة.



وقال ترمب خلال مؤتمر "أريد دولاراً قوياً، لكن أريده دولاراً مفيداً لبلدنا وليس دولارا قويا لدرجة تمنعنا من التعامل مع الدول الأخرى".



وجعل ترمب الاقتصاد جزءا رئيسيا من برنامجه السياسي، وانتقد مرارا مجلس الاحتياطي ورئيسه #جيروم_باول، الذي عينه هو شخصيا في المنصب، بسبب رفع أسعار الفائدة.



وبعد أن رفع أسعار الفائدة أربع مرات العام الماضي، أشار البنك المركزي في الآونة الاخيرة إلى أنه سيتأنى قبل رفع آخر في إقرار بتنامي المخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية وسط تقلبات في الأسواق المالية وتباطؤ النمو العالمي وحرب تجارية بين #الولايات_المتحدة والصين.



وقال #ترمب "لدينا رجل مهذب في مجلس الاحتياطي الاتحادي يحبذ التشديد الكمي. نريد دولارا قويا، ولكن لنتحلى بالمنطق.. هل يمكن تصور إذا ما تركنا أسعار الفائدة كما هي... إذا لم نلجأ للتشديد الكمي، كان هذا سيقود لسعر أقل للدولار قليلا".



وغالبا ما تعزز العملة الضعيفة قدرة صادرات البلد على المنافسة.