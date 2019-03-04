أونصة الذهب تخسر 3% في 4 جلسات.. لهذا السبب

تتابع #أونصة_الذهب انحدارها مع قرب التوصل لاتفاق صيني - أميركي، حيث خسر المعدن الأصفر 3% من سعره في 4 جلسات.

وتراجعت أسعار الذهب اليوم بنسبة 0.4% إلى 1287.83 دولار للأونصة.

ويبدو أن اتفاق التجارة الأميركي الصيني يقترب، مما سيلغي رسوما أميركية على #السلع_الصينية ، حيث تعهدت #بكين بإجراء تغييرات هيكلية على اقتصادها والتراجع عن رسوم انتقامية، حسب ما أفاد مصدر اطلع على سير المفاوضات أمس الأحد.

وعزز #الدولار مكاسبه اليوم الاثنين بعد أن سجل أكبر ارتفاع شهري له في أربعة أشهر، إذ دفعت قلة التقلبات المستثمرين لشراء العملة، خاصة مقابل الين.



وفي الأسابيع الأخيرة، تبددت الآمال بأن ترفع بعض البنوك المركزية الكبرى في العالم أسعار الفائدة هذا العام، وسط بيانات اقتصادية ضعيفة.

ويتوقع بعض المحللين حاليا أن يتمخض اجتماع للبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع عن جولة جديدة من التمويل المصرفي، ما يعزز الدولار.



وجرى تداول الدولار عند 111.96 ين قرب أعلى مستوى له في عشرة أسابيع الذي سجله يوم الجمعة عند 112.08 ين.



وارتفع #اليوان_الصيني بنسبة 0.25 بالمئة إلى 6.6986 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية، مقتربا من أعلى مستوى له في سبعة أشهر ونصف الشهر الذي بلغه الأسبوع الماضي عند 6.6737 يوان للدولار.



واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من سلة عملات رئيسية عند 96.52. وارتفع المؤشر 0.4% في فبراير/شباط، وهو أكبر ارتفاع شهري له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018.