مكاسب قوية لأسواق آسيا مع اقتراب التوصل لاتفاق تجاري

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني 1% ليسجل أعلى مستوى في ثلاثة أشهر اليوم الاثنين مع صعود الشركات المنكشفة على #الصين وسط دلائل على اقتراب بكين وواشنطن من إبرام اتفاق تجاري ينهي خلافا مريرا على #الرسوم_الجمركية استمر نحو العام.



وصعد #نيكاي 1.02% بما يعادل 219.35 نقطة ليسجل 21822.04 نقطة وهو أعلى مستوى للمؤشر القياسي منذ الخامس من ديسمبر.



وارتفعت القطاعات الفرعية الستة والعشرون للمؤشر توبكس، وقاد الاتجاه الصعودي أسهم الشركات المنتجة للآلات والرقائق التي تعتمد على الطلب من الصين. وقفز سهم ياسكاوا إلكتريك 5.1% وأسهم فانوك وأدفانتست 3.5% وسومكو 4.2% على الترتيب.



وزادت أسهم كوماتسو وهيتاشي لتصنيع الآلات 3.2%.



ونشرت صحيفة وول ستريت أن واشنطن قد ترفع معظم أو جميع الرسوم على الواردات القادمة من الصين حيث قد يوقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصين شي جين بينغ اتفاقا تجاريا نهائيا في وقت لاحق من الشهر الجاري.



وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7% إلى 1627.59 نقطة. وفاق عدد الأسهم الرابحة تلك الخاسرة بواقع 1481 إلى 579 سهما.

وتقترب كل من الولايات المتحدة والصين من التوصل إلى اتفاق لإلغاء رسوم جمركية على منتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار، في وقت تتعهد فيه بكين بخفض التعريفات الجمركية ورفع قيود أخرى مفروضة على الواردات الزراعية والكيميائية إضافة إلى السيارات الأميركية.

وكانت قد أشارت صحيفة "وال ستريت جورنال" في وقت سابق إلى أنه من غير المستبعد أن يتم الإعلان عن اتفاق في اجتماع قد يُعقد في 27 مارس بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني.