"الطيار" يقرر تخصيص 6.5 مليون سهم لبرنامج أسهم الموظفين

أعلن مجلس إدارة شركة " #مجموعة_الطيار_للسفر القابضة" توزيع 83.86 مليون سهم كأسهم منحة على المساهمين بواقع 2 سهم لكل 5 أسهم مملوكة.

وقرر مجلس إدارة الشركة تخصيص 6.49 مليون سهم من أسهم المنحة المقرر توزيعها على المساهمين لبرنامج أسهم موظفي الشركة ضمن خطة الحوافز طويلة الأجل.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أنه سيتم عمل آلية واضحة لتأسيس برنامج أسهم حوافز موظفي الشركة.

وأشارت إلى أن توجه مجلس الإدارة إلى تخصيص أسهم للموظفين الحاليين والمستقبليين، يأتي لما له من أثر محفز في رفع الإنتاجية لدى الموظفين والمحافظة على قدرات وكفاءات الشركة.