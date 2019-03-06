الذهب يتعافى مع توقف صعود الأسهم والدولار يحد من مكاسبه

ارتفع #الذهب اليوم الأربعاء إثر تعافيه في الجلسة السابقة من أقل مستوى فيما يزيد على 5 أسابيع مدعوما بتوقف الاتجاه الصعودي للأسهم العالمية، في حين حدت قوة الدولار من المكاسب.



وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.2 % إلى 1290.04 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش.

وكان قد تراجع إلى 1280.70 دولار في الجلسة السابقة وهو أقل مستوى منذ 25 يناير كانون الثاني، بحسب ما ورد في "رويترز".



وارتفع الذهب في التعاملات الأميركية الآجلة نحو 0.4% إلى 1289.60 دولار للأوقية.



واستقر مؤشر #الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين الذي سجله في الجلسة السابقة.



وقال محللون إن الأسواق تتوخى الحذر إزاء الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة وتنتظر تطورات المحادثات بين الاقتصادين الكبيرين بعد #حرب_الرسوم_الجمركية بينهما.



وأفاد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن الرئيس دونالد #ترمب سيرفض أي اتفاق غير مثالي لكن الطرفين سيواصلان العمل من أجل إبرام اتفاق مما جدد المخاوف في السوق.



ونزل السعر الفوري للبلاديوم 0.5% إلى 1507.77 دولار للأونصة.



وزادت الفضة 0.1 % إلى 15.14 دولار للأونصة بعد أن هبطت لأقل مستوى منذ 27 ديسمبر كانون الأول في الجلسة السابقة.

وفقد البلاتين 0.4% ليسجل 833.10 دولار للأونصة.