المتحدة المالية: خفض تصنيف مسقط كان متوقعاً

توقع الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للأوراق المالية، مصطفى سلمان، أن تقوم سلطنة عُمان بالإصلاحات المالية، والاقتراض من السوق المحلي، ولكن بوتيرة أقل.

وأشار سلمان في مقابلة مع "العربية" إلى خفض وكالة #موديز التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من BAA3 إلى درجة تصنيف غير استثمارية هي BA1 مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقال إن هذا التخفيض كان متوقعاً بعد الخفض الذي جرى من وكالتي "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" في السابق.

وعزت الوكالة خفض التصنيف إلى التوقعات بضعف المعايير المالية للسلطنة في ظل تواضع #أسعار_النفط.

وتوقع سلمان أن يكون الإقبال على السندات العمانية الدولية في حال جرى إصدارها أكبر مما تتوقعه وكالات التصنيف المالي.