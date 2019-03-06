العبار ومستثمرون سعوديون يستحوذون على ربع طرح الشرقية

قال مكتب سري الدين للاستشارات القانونية إن رجل الاعمال الإماراتي #محمد_العبار ومستثمرين سعوديين استحوذوا على أكثر من 25 % من طرح الشركة الشرقية للدخان .

وطرحت #الحكومة_المصرية حصة إضافية نسبتها 4.5% من أسهم #الشرقية_للدخان ببورصة مصر هذا الأسبوع لتجمع ما يصل إلى 1.6 مليار جنيه .

وأضاف مكتب سري الدين، الذي يقدم المشورة القانونية للعبار والمستثمرين السعوديين في الصفقة، في بيان "رجل الأعمال محمد العبار و #مستثمرون_سعوديون استثمروا أكثر من 400 مليون جنيه في شراء أكثر من 25 % من الطرح الخاص لأسهم الشرقية للدخان".

وأفاد مكتب سري الدين أن العبار "يسعى للحصول على تراخيص تصنيع المنتجات التبغية في عدد من #الأسواق_الخليجية والسوق العراقي".

وكانت شركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) قد ذكرت، في بيان للبورصة، أنه تمت تغطية الطرح العام لبيع 5% من إجمالي الأسهم المطروحة تعادل 5 ملايين سهم بنحو 4.3 مرة مع نهاية الاكتتاب يوم أمس وذلك بسعر نهائي يبلغ 17 جنيها للسهم.

كما أعلنت تغطية الطرح الخاص لبيع حد أقصى من الأسهم بعدد 96,187,500 تمثل نسبة 95% من عدد الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل 4.275% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، بسعر 17 جنيهًا، وتم تغطيته 1.8 مرة.

وأعلنت إدارة البورصة اليوم، أن كميات أوامر الشراء (الكمية المبدئية ) المسجلة بسوق الصفقات الخاصة قد بلغت اليوم عدد 21,657,650 سهما وبالتالي فقد تم تغطية الطرح العام 4.28 مرة تقريبا.