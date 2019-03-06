قطر تبيع سندات بقيمة 12 مليار دولار

باعت #قطر يوم الأربعاء #سندات بقيمة 12 مليار دولار، بعد أن وصل الطلب عليها إلى حوالي 50 مليار دولار.

وقيمة #السندات التي بيعت في ثلاث شرائح، خمسة أعوام وعشرة أعوام و30 عاما.

وأظهرت وثيقة أصدرها أحد البنوك التي تقود الصفقة أن عائد شريحة السندات ذات الخمس سنوات تبلغ 90 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.

ويرتفع عائد شريحتي العشرة أعوام البالغ قيمتها أربعة مليارات دولار، والثلاثين عاماً البالغ قيمتها ستة مليارات دولار، 135 نقطة أساس و175 نقطة أساس على الترتيب عن مثيلاتها القياسية.

وكانت أسعار استرشادية قد أشارت في وقت سابق إلى #عائد أعلى بمقدار 20 نقطة أساس للسندات في شريحة الخمسة أعوام و25 نقطة أساس لشريحتي العشرة أعوام والثلاثين عاما.