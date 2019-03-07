الموافقة على طرح 25% من "سبيد ميديكال" في بورصة مصر

وافقت هيئة الرقابة المالية على إجراءات الطرح العام لشركة " #سبيد_ميديكال " في #البورصة_المصرية .

يستهدف الطرح العام، بحسب الشركة، توسيع قاعدة الملكية وتمويل التوسعات وأساسها مستشفى سبيد بطريق الإسماعيلية الصحراوي.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة سبيد كابيتال محمود لاشين في مقابلة مع "العربية" إن الهدف من الطرح هو زيادة رأسمال الشركة من 52 مليون جنيه إلى 102 مليون جنيه، وذلك لتمويل مستشفى سبيد بطريق الإسماعيلية الصحراوي.

ولفت لاشين إلى أن "سبيد ميديكال" ستكون أكبر شركة في #بورصة_النيل منذ إنشائها.

وكشف محمود لاشين اعتزام الشركة إنشاء 14 معملاً جديداً للتحاليل تحت مسمى "سيتي سبيد"، فى منطقة القناة، باستثمارات تصل لـ25 مليون جنيه، على أن تصل فروع الشركة إلى 100 فرع العام المقبل بمختلف المحافظات لتستحوذ بذلك على 30% من سوق المعامل فى مصر.

وتتضمن خطة الشركة التوسعية تنفيذ مستشفيين بمنطقة التجمع الأول ومدينة العبور، تحت إدارة شركتها التابعة مستشفيات سبيد، كما تخطط سبيد ميديكال لإنشاء 5 معامل طبية بدول ليبيا والمغرب وكينيا وأوغندا باستثمارات تصل إلى 125 مليون جنيه خلال 5 سنوات مقبلة.