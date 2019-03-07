تداول تنضم لبورصات العالم بالاحتفال بيوم المرأة العالمي

شاركت #تداول نحو 80 سوقا مالية حول العالم في قرع ما يسمى جرس المساواة بين الجنسين، وذلك احتفالا بـ #يوم_المرأة_العالمي والذي يصادف في الـ8 من مارس.

وشاركت في مراسم الاحتفال #سارة_السحيمي ، رئيس مجلس إدارة شركة #السوق_المالية_السعودية تداول.

كما تضمنت الاحتفالية توقيع اتفاقية مبادئ تمكين المرأة لتعكس التوجه نحو تحفيز دور المرأة في #الاقتصاد_السعودي .

وغيرت السعودية الكثير من الرؤى والمفاهيم التي تخص تمكين المرأة اقتصادياً، بعد تعيين سيدة سعودية مختصة بالمجال المالي والاستثماري لرئاسة مجلس أقوى هيئة تنظيمية للسوق المالي في السعودية وخارجها.

وسارة جماز السحيمي، أول سيدة سعودية تمكنت من كسر جمود طاولة مجلس الإدارة بعد ترؤسها لأهم محاور وأقطاب الجذب الديناميكي فيها، وأول من حصلت على أهم اعتراف لقيادة واحدة من أفضل الأسواق المالية على مستوى الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية والشفافية، و21 على مستوى العالم، بحسب تصنيف الاتحاد العالمي للبورصات، حيث يتم تداول 283 مليون سهم يومياً بمعدل 71 مليار سهم سنوياً، بقيمة تداول تصل لـ8.5 مليار ريال يومياً، أي ما يعادل تريليوني ريال سنوياً.