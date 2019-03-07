"هيرميس" مستشاراً لطرح حصة إضافية بـ"الشرقية للدخان"

أعلنت اليوم المجموعة المالية "هيرميس"، عن الإتمام الناجح لطرح حصة إضافية تمثل 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني"، وذلك في أول طرح حكومي في البورصة المصرية لحصة إضافية خلال أكثر من عشر سنوات، حيث بلغت قيمة الصفقة نحو 1.7 مليار جنيه مصري.

وتعتبر صفقة طرح حصة 4.5% من الشركة الشرقية أول عملية من نوعها ضمن برنامج الطروحات الحكومية سعيًا لتعزيز أسواق المال المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، علمًا بأن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المنسق العالمي ومدير الطرح الأوحد للطرح.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية #هيرميس، محمد عبيد، إن الطرح لاقى استحسانًا كبيرًا في سوق المال المصرية فضلاً عن مردودها الإيجابي على الشركة نظرًا للإقبال الكبير الذي شهده الطرح من جانب المؤسسات المالية البارزة دوليًا وكذلك المؤسسات الاستثمارية من دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين المصريين.

وقد تمت الصفقة عن طريق طرح عدد 101.250.000 سهم من أسهم رأسمال الشركة الشرقية، وذلك من خلال شريحتين إحداهما طرح خاص من خلال "Accelerated Equity Offering" للمؤسسات وصناديق الاستثمار وذوي الملاءة المالية، بالإضافة إلى شريحة الطرح العام، حيث بلغ معدل التغطية 1.9 مرة للطرح الخاص، و4.2 مرة للطرح العام، وبلغ سعر السهم 17 جنيها مصريا.

وقد بلغ إجمالي طلبات الطرح الخاص 3.2 مليار جنيه مصري (180 مليون دولار)، حيث مثلت المؤسسات الدولية والخليجية حوالي نسبة 94% من إجمالي طلبات شريحة الطرح الخاص، بينما مثلت صناديق الاستثمار المحلية نسبة 6%.

وقال المدير التنفيذي بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في #المجموعة_المالية_هيرميس، ماجد العيوطي، إن شركته نجحت في توظيف مكانتها الرائدة كأفضل مستشار لصفقات سوق المال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لجذب مجموعة من أبرز المستثمرين على الساحتين الإقليمية والدولية إلى جانب تحقيق علاوة سعرية عن سعر السهم السوقي قبل فتح باب تلقي أوامر الطرح الخاص، وهو ما يعكس ثقة مجتمع الاستثمار الدولي في مستقبل الاقتصاد وأسواق المال المصرية على المدى البعيد.