تباين أداء الأسهم المصرية رغم صفقة "الشرقية للدخان"

شهدت #البورصة_المصرية خلال تعاملات الأسبوع الجاري طرح حصة إضافية للشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، لكن مؤشراتها أغلقت على تباين خلال التعاملات الأسبوعية، ففيما صعد المؤشر الرئيسي، استقر المؤشران السبعيني والمئوي في المربع الأحمر.

يأتي ذلك في ظل الأخبار الإيجابية التي تم إعلانها خلال الأسبوع الجاري، حيث أعلنت إدارة البورصة المصرية، أنه تم خلال جلسة الأربعاء الماضي تنفيذ صفقة الطرح العام والخاص على أسهم الشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني" بقيمة 1.72 مليار جنيه.

كما أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقتها على صفقة "غلوبال تليكوم"، حيث تم إيداع مشروع عرض شراء إجباري من "فيون هولدنجز بي في" على 42.31% من أسهم "غلوبال تيلكوم" القابضة من خلال 1.99 مليار سهم من أسهم #غلوبال بسعر 5.3 جنيه للسهم.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال تعاملات الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري، ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 0.23% رابحاً نحو 1.9 مليار جنيه بعدما ارتفع إلى مستوى 825.2 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس، مقابل نحو 823.3 مليار جنيه في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

على صعيد المؤشرات، صعد المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.68% عند مستوى 14904 نقاط في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس مقابل نحو 14803 نقاط في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي مضيفاً نحو 101 نقطة.

وارتفع سهم البنك #التجاري_الدولي صاحب صاحب الوزن النسبي الأكبر بين أسهم #المؤشر_الرئيسي بنسبة 46% عند مستوى 70.5 جنيه، بقيمة تداول بلغت نحو 394.6 مليون جنيه، عبر 5.6 مليون سهم.

في المقابل، تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.52% خلال تعاملات الأسبوع لينهي جلسة أمس الخميس عند مستوى 708 نقاط، مقارنة بنحو 719 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي فاقداً نحو 11 نقطة.

كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً " إيجي إكس 100" بنسبة 1.26% بعدما أنهى جلسة أمس الخميس عند مستوى 1789 نقطة، مقابل نحو 1812 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي فاقداً نحو 23 نقطة.