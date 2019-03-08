رابع جلسة خاسرة للأسهم الأميركية مع تجدد مخاوف النمو

هبطت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة #وول_ستريت لرابع جلسة على التوالي، الخميس، بعد أن قال البنك #المركزي_الأوروبي إنه سيؤجل زيادات في أسعار الفائدة.

وعرض المركزي الأوروبي على البنوك جولة جديدة من القروض الرخيصة، وهو ما جدد المخاوف من #تباطؤ_اقتصادي عالمي.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 201.72 نقطة، أو 0.79 بالمئة، إلى 25471.74 نقطة، في حين هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 22.52 نقطة، أو 0.81 بالمئة، ليغلق عند 2748.93 نقطة، متراجعا عن المتوسط المتحرك في 200 يوم للمرة الأولى منذ الحادي عشر من فبراير/شباط.

وأغلق المؤشر #ناسداك المجمع منخفضا 84.46 نقطة أو 1.13 بالمئة إلى 7421.46 نقطة.