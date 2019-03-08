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خروج 80 مليار دولار من أسواق الأسهم المتقدمة

المصدر: لندن - رويترز
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قال خبراء لدى بنك أوف أميركا ميريل لينش إن نزوح تدفقات بـ 10 مليارات دولار من #الأسهم خلال الأسبوع الماضي ساهمت في أسوأ بداية عام تسجلها التدفقات الخاصة بالأسهم منذ 2008.

وقال محللو #بنك_أوف_أميركا_ميريل_لينش استناداً إلى بيانات من إي.بي.إف.آر التي ترصد التدفقات، إن تدفقات تزيد قليلاً عن 60 مليار دولار نزحت من الأسهم منذ بداية العام.

وخرجت من الأسواق المتقدمة تدفقات بنحو 80 مليار دولار، فيما دخل ما يزيد قليلا عن 18 مليار دولار إلى #الأسواق الناشئة.

وأضافوا أن #السندات شهدت دخول تدفقات بقيمة 8.8 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي وأن صناديق الذهب سجلت نزوح تدفقات بقيمة 1.2 مليار دولار.

كلمات دالّة

#الأسواق, #السندات, #الأسهم, #بنك أوف أميركا ميريل لينش

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