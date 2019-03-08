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مؤشر الأسهم اليابانية يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع

المصدر: طوكيو - رويترز
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أغلق المؤشر #نيكاي الياباني منخفضا إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع، الجمعة، مع انحسار الإقبال على المخاطرة بفعل توقعات سيئة للنمو في #أوروبا وبيانات ضعيفة حول الصادرات الصينية في فبراير/شباط الماضي.

وانخفض المؤشر القياسي اثنين بالمئة إلى 21025.56 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ الخامس عشر من فبراير. وهذا هو أكبر هبوط يومي لنيكاي منذ الثامن من فبراير.

وهبط المؤشر 2.7 بالمئة هذا الأسبوع، مسجلا أكبر هبوط أسبوعي منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول بعد أن ظل ينخفض على مدى أربعة أيام.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.8 بالمئة إلى 1572.44 نقطة.

كلمات دالّة

#أوروبا, #نيكي, #نيكاي

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