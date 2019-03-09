الأرجنتين ترفع الفائدة بقوة بعد انهيار البيزو

رفعت #الأرجنتين سعر #الفائدة القياسي بشكل حاد وهو ما ساعد في تعافي عملتها #البيزو بعد أن سجلت مستوى قياسيا منخفضا أمام الدولار الأميركي في الجلسة السابقة.

وأغلق البيزو مرتفعا 3.16 في المئة عند 41.2 مقابل العملة الخضراء بعد أن رفع البنك المركزي سعر فائدة رئيسيا إلى أكثر من 59 في المئة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أوائل يناير/كانون الثاني، في مسعى لإغراء المتعاملين على العودة إلى شراء العملة المحلية بعد أن دفعتهم مخاوف اقتصادية للتخلص منها يوم الخميس.

وتتزايد الضغوط على البيزو بينما تسعى حكومة الرئيس موريسيو ماكري للتغلب على تضخم جامح و #انكماش_اقتصادي قبل انتخابات هذا العام. وهوت العملة إلى 42.5 مقابل الدولار يوم الخميس.

وضعف البيزو بشكل حاد هذا الأسبوع موسعا خسائره منذ بداية العام إلى حوالي 10 في المئة، وهو ما يجدد مخاوف من موجة مبيعات أخرى بعد أن خسر حوالي نصف قيمته أمام العملة الأميركية في 2018.

ويواجه ماكري تحديات اقتصادية صعبة قبل انتخابات عامة حاسمة في أكتوبر/تشرين الأول. وتعاني الأرجنتين من واحد من أعلى معدلات التصخم في العالم بلغ حوالي 50 في المئة العام الماضي. وفي استطلاع نشره البنك المركزي يوم الأربعاء، رفع خبراء اقتصاديون توقعاتهم للتضخم في 2019 إلى 31.9 في المئة.

وبعد أن وصلت إلى ذروة فوق 70 بالمئة في أكتوبر/تشرين الأول، تراجعت أسعار الفائدة في الأرجنتين حتى منتصف الشهر الماضي مع سعي البنك المركزي للمساعدة في تنشيط الاقتصاد وتحفيز نمو راكد.

وفي أول شهرين من العام الحالي، أنفق البنك المركزي حوالي مليار دولار لمحاولة إضعاف البيزو بعد أن ارتفعت قيمته إلى مستويات تجاوزت نطاق تداول تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي.

ويتوقع محللون أن يواصل البيزو التراجع ليصل إلى حوالي 48 مقابل الدولار بحلول نهاية العام. وساعد ضعف البيزو يوم الخميس في دفع عملات أميركا اللاتينية إلى أدنى مستوياتها هذا العام.