الأسهم الأميركية تسجل أكبر خسارة أسبوعية في 2019

تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية لخامس جلسة على التوالي، وسجلت أكبر انخفاضات أسبوعية منذ أن هوت السوق في نهاية 2018 بعد أن أثارت أرقام ضعيفة للوظائف في #أميركا المزيد من المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

وأنهى المؤشر #داو_جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة #وول_ستريت منخفضا 23.12 نقطة، أو 0.09 بالمئة، إلى 25450.11 نقطة، بينما تراجع المؤشر #ستاندر_آند_بورز 500 الأوسع نطاقا 5.86 نقطة، أو 0.21 بالمئة، ليغلق عند 2743.07 نقطة.

وأغلق المؤشر #ناسداك المجمع منخفضا 13.32 نقطة، أو 0.18 بالمئة، إلى 7408.14 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة جميعها الأسبوع على خسائر تزيد عن 2 في المئة.