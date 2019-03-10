تفاعل متواضع لأسهم بنوك السعودية مع نفي زيادة الزكاة

حققت أسهم البنوك السعودية ارتفاعات متواضعة في تعاملات اليوم الأحد بالرغم من تأكيد الهيئة العامة للزكاة والدخل أنها لا تخطط حاليا لزيادة الزكاة في القطاع الخاص نافية بذلك تقرير وكالة بلومبيرغ الأسبوع الماضي.

وفي نهاية تعاملات اليوم ارتفع سهم #الأهلي التجاري بنسبة 1.36%، فيما ارتفع سهم الإنماء بنسبة 0.17%، والجزيرة 0.38%.

وتراجعت غالبية أسهم القطاع ومن بينها السعودي الفرنسي 1.39%، العربي 0.57%، وبنك البلاد 0.10%.

ونفت #هيئة_الزكاة_والدخل السعودية مباحثات زيادة الزكاة من 10% إلى 20% من الأرباح.

وقال رئيس الأبحاث في الراجحي المالية، مازن السديري، إن نفي الهيئة العامة للزكاة وجود أي توجه في الوقت الحالي لتعديل مقدار الزكاة في البنوك، يؤكد أن "السوق ينبغي أن يضع تأثير مثل هذا الأمر وراء ظهره، وتجاهل التكهنات حول هذا الأمر".

وأشار إلى أن افتراض تطبيق زيادة الزكاة على البنوك "كان سيؤثر بشكل سلبي بنسبة 1.3% على القيمة الدفترية، وفي المقابل أسهم البنوك لديها عائد قوي سيبقي العائد على رأس المال بشكل صافي يزيد عن نسبة 5%".

وأضاف أن "اليوم شهدت السوق ارتدادات في أسهم البنوك" مدفوعة بتوقعات عوائد قوية للقطاع المصرفي، ومع نفي هيئة الزكاة والدخل بوضوح لعدم وجود زيادة في مقدار الزكاة.

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من جهته، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية تركي فدعق في مقابلة مع "العربية"، إن الصورة اليوم اتضحت أكثر حول أداء القطاع المصرفي، حيث أعلنت البنوك بشكل كامل نتائجها المالية، "ولدينا 12 بنكا معظمها حققت نتائج إيجابية ما عدا بنكين".

والأمر الإيجابي اللافت للانتباه، بحسب فدعق، يعود إلى تسجيل الودائع نموا بنهاية الربع الرابع من العام 2018 بأكثر من 2.2%.

وأشار إلى أن المركز المالي المجمع للبنوك السعودية نهاية 2018 سجل نموا بحدود 2.5% وهو الأعلى منذ عام 2015.

جاء النمو في الودائع خلال العام الماضي، وفق ما يؤكد فدعق، بجزء رئيسي منه من خلال سداد المستحقات التي قامت بها وزارة المالية.

وقال: "هنالك عودة لنشاط المعروض النقدي والسيولة في السوق المصرفية خلال الشهرين الماضيين وهذا أمر إيجابي للمصارف، أمّا التفاوت في تقييمات المصارف يعود إلى هوامش الربحية".

وفي جلسة اليوم، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية منخفضًا 13.41 نقطة ليقفل عند مستوى 8465.75 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 130 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 105 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 61 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 106 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات صناعات كهربائية، بوان، شاكر، أسلاك، وأسواق المزرعة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات بنيان ريت، أنابيب السعودية، بوبا العربية، ميفك ريت، وصادرات فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 4.36%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، اليمامة للحديد، اتحاد اتصالات، كيان السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، اليمامة للحديد، اتحاد الاتصالات، سابك، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 32.01 نقطة ليقفل عند مستوى 3766.43 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 1.6 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 71 ألف سهم تقاسمتها 199 صفقة.