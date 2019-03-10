نصف مليار دولار يدخل البورصة الكويتية هذا الأسبوع 

واصلت السيولة المتداولة في #بورصة_الكويت في الارتفاع حيث بلغت في تداولات الأسبوع الماضي نحو 24 مليون دينار، صاعدة نحو 5% من أعلى مستوى سجلته خلال 3 أسابيع.

وتترقب البورصة هذا الأسبوع تدفقات نقدية جديدة مع ترقية أسهم جديدة إلى مؤشر #فوتسي حيث يتوقع أن تضخ #الصناديق الأجنبية التي تتبع المؤشر سيولة تقارب النصف مليار دولار على أسهم قيادية ومتوسطة الحجم بعضها تم ترقيته بالفعل بينما أخرى سيتم ترقيتها.

ومن الأسهم المرتقب أن تشهد سيولة: بنك الكويت الوطني والبنك الأهلي المتحد وبنك الخليج وبيت التمويل الكويتي، وبنك وربة وبنك الكويت الدولي، بينما الأسهم الجديدة ستكون المدار والساحل وبتروغلف والمستثمرون والرابطة.

وقد انعقدت أمس أولى الجمعيات العمومية للبنوك الكويتية، حيث تم إقرار التوزيعات النقدية بنسبة 35% والمنحة بنسبة 5% لبنك الكويت الوطني.