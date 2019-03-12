الإسترليني يصعد بدعم ضمانات أوروبية بشأن البريكست

ارتفع الجنيه الإسترليني، اليوم الثلاثاء، مع ترحيب المستثمرين بأنباء أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حصلت على ضمانات ملزمة قانونا من الاتحاد الأوروبي قبل تصويت هام في البرلمان على اتفاقها للانسحاب من الاتحاد.

وتجاوزت مكاسب الإسترليني ثلاثة سنتات فوق المستويات المتدنية التي سجلها أمس الاثنين مع مراهنة المتعاملين على أن ماي ستضمن في النهاية دعم زملائها المتشككين لاتفاقها، ما سيمنح بريطانيا عملية خروج أكثر تنظيما.

ومقابل اليورو سجل الإسترليني أعلى مستوى في 22 شهرا.

وارتفع الإسترليني 0.6% إلى 1.3232 دولار في التعاملات المبكرة بلندن ليقترب من المستويات المرتفعة التي لامسها خلال الليل عندما وصل إلى 1.3290 دولار. ونزل الإسترليني إلى 1.2945 دولار يوم الاثنين.

وأمام اليورو، أبلى الإسترليني بلاء حسنا وصعد 0.4% إلى 85.15 بنس بعد أن لامس 84.755 بنس في وقت سابق.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، 0.2% إلى 97.013 مع إقبال المستثمرين علي شراء الأصول عالية المخاطر.

ونزل الين الياباني في ظل تحسن المعنويات، وفقد 0.1% إلى 111.375 ين.

وارتفع اليورو 0.2% إلى 1.12655 دولار، متعافيا من خسائر الأسبوع الماضي عندما أعلن البنك المركزي الأوروبي تأجيل رفع أسعار الفائدة.