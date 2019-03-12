تداول: أولى مراحل الترقية للمؤشرات الناشئة الاثنين

أعلنت شركة السوق المالية السعودية #تداول أنه سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات الانضمام للمؤشرين العالميين #فوتسي راسل (FTSE Russell) وإس آند بي داو جونز "S&P" للأسواق الناشئة يوم الاثنين المقبل في 18/3/2019، وذلك بحسب أسعار الإقفال ليوم الخميس الموافق 14/3/2019.

وقال عبدالله الربدي خبير أسواق مالية في مقابلة مع "العربية" إن "السلوك الذي كان يحصل مع الأسواق الناشئة، تمثل في هبوط بعد الانضمام للمؤشرات الناشئة" موضحاً أن "سلوك السوق السعودية خلال آخر أسابيع كان فيه استقرار بين 8400 و8500 بقيادة الشركات الكبرى التي ستنضم إلى المؤشرات الناشئة".

وعبر عن تقديراته الشخصية بالقول: "الشركات الكبرى المنضمة للمؤشرات الناشئة، هي التي تؤثر فعليا على المؤشر السعودي، وبالتالي في التوقع الشخصي أميل إلى أنه قد يكون هنالك هبوط في السوق السعودية مع الانضمام ولا أعتقد أن يكون اختلاف لسلوك المستثمرين عن بقية الأسواق".

وبناءً على ما أعلنته فوتسي راسل ضمن خطة انضمام #السوق_المالية_السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من المراحل الخمس، وستمثل المرحلة الأولى 10% من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.

في حين سيتم انضمام السوق المالية السعودية لمؤشر " #إس_آند_بي داو جونز" على مرحلتين، حيث سيتم تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 50% من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.

وقامت "فوتسي راسل" في 28 مارس 2018 بضم السوق السعودي إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، وذلك على مراحل تبدأ في مارس 2019 وتنتهي في ديسمبر 2019، وذلك على 5 مراحل.

وفي 25 يوليو 2018، قررت شركة "ستاندرد آند بورز داو جونز" ترقية السوق السعودي إلى سوق ناشئ اعتبارا من مارس 2019 على مرحلتين.

وكان الرئيس التنفيذي لـ " #فوتسي_راسل " مارك مايكبيس قال في لقاء مع "العربية" في مارس الماضي إن #ترقية_السوق_السعودية ستؤدي إلى تدفق 20 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنها ستكون سوقا جاذبة للاكتتابات الأولية وليس فقط لطرح أرامكو.