ضبابية الطلاق البريطاني تدفع بالذهب لتجاوز 1300 دولار

ارتفع #الذهب إلى أعلى مستوياته في نحو أسبوعين، اليوم الأربعاء، متجاوزا المستوى المهم البالغ 1300 دولار للأونصة، وسط الضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ودفعت المستثمرين إلى الإقبال على الأصول الآمنة.

وبحلول الساعة 11:07 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.5 بالمئة إلى 1308.15 دولار للأونصة، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ الأول من مارس/آذار عند 1308.98 دولار للأونصة .

وزاد سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.8% إلى 1308.50 دولار للأونصة، بحسب ما ورد في "رويترز".

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا #ماي قد مُنيت بهزيمة ثانية بشأن خطتها لاتفاق الانفصال، ليشتد انزلاق #بريطانيا في أزمة سياسية قبل الموعد المقرر للخروج من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار.

وارتفع المعدن الأصفر، الذي يعتبر ملاذا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، نحو 13% منذ لامس أدنى مستوياته في أكثر من عام ونصف العام في أغسطس/آب من العام الماضي.

وقال كبير المحللين في أكتيف تريدز في مذكرة كارلو ألبرتو دي كاسا "حقيقة أن المعدن النفيس تجاوز مستوى 1300 دولار يمثل مؤشرا إيجابيا، بما يفتح المجال أمام مزيد من المكاسب".

ومن المتوقع حاليا أن يرفض المشرعون البريطانيون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في تصويت يجريه البرلمان في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، ومن المقرر أن يصوتوا مجددا غدا الخميس على طلب تأجيل موعد الانفصال، وهو أمر يتعين أن توافق عليه جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي.

ومن بين #المعادن_النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1549 دولارا للأونصة، بينما نزل البلاتين 0.4% إلى 834 دولارا.

وزادت الفضة 0.5% إلى 15.52 دولار للأونصة، بعدما لامست في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ الأول من مارس/آذار.