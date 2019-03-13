نيكاي يهبط جراء ضعف طلبيات الآلات ومخاوف البريكست

أغلق المؤشر نيكاي القياسي منخفضاً في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الأربعاء، إذ دفعت الطلبيات الضعيفة على الآلات أسهم الشركات المصنعة والمصدرة لها للهبوط، فيما أقبل المستثمرون القلقون من انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على جني الأرباح.



كما كان أداء الأسهم المالية، التي تستفيد من ارتفاع العائدات، ضعيفا مع تراجع العائد على السندات الأميركية تحت ضغط بيانات التضخم الضعيفة، مما يدعم التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير العام الجاري.



وانخفض المؤشر نيكاي واحدا في المئة ليغلق عند 21290.24 نقطة، بعدما ارتفع 1.8 في المئة في اليوم السابق.



وهبطت طلبيات الآلات اليابانية في يناير بأسرع وتيرة في أربعة أشهر، في ظل حرب الرسوم بين الولايات المتحدة والصين التي أضرت بالتجارة العالمية وقلصت الطلب من قطاعي السيارات ومعدات الاتصالات في البلاد.



ومن بين شركات صناعة معدات الرقائق، فقد سهم أدفانتست 2.3% وطوكيو إلكترون 1.3% وتي.دي.كيه كورب 3.5% وهيتاشي 2.9%.



وبالسنبة لشركات صناعة السيارات، نزل سهما مازدا موتور وسوبارو 1.4% لكل منهما.



وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.80% لينهي الجلسة عند 1592.07 نقطة.