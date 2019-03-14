الذهب يهبط مع تعافي الدولار وانحسار ضبابية البريكست

انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس مع استرداد الدولار بعض عافيته وانحسار الضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

غير أن المعدن ظل قرب أعلى مستوى في أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة، في الوقت الذي عززت فيه بيانات التضخم الأميركية الضعيفة توقعات إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على أسعار الفائدة دون تغيير.

وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.4% إلى 1303.87 دولار للأونصة، بعدما لامس أعلى مستوى له منذ أول مارس آذار عند 1311.07 دولار أمس

الأربعاء.

وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.4% إلى 1304.20 دولار للأونصة.



وقالت مارجريت يان محللة السوق لدى سي.ام.سي ماركتس في سنغافورة "للدولار دور رئيسي في دفع أسعار الذهب للانخفاض خلال ساعات التداول الآسيوية. فقد تراجع الدولار على مدى الجلسات الأربع الماضية، ونشهد تعافيا طفيفا اليوم".



وأضافت أن الطلب على المعدن، باعتباره من الملاذات الآمنة وأداة تحوط من ضبابية الخروج البريطاني، انخفض بعدما رفض المشرعون البريطانيون أن يكون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.



ومن المتوقع على نطاق واسع الآن أن يصوت المشرعون في وقت لاحق اليوم لصالح تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المقرر حاليا في 29 مارس آذار.



وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى، 0.1% بعدما تكبد أكبر خسائره في أسبوعين في الجلسة السابقة بفعل بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة.



وزاد الذهب نحو 2% منذ بداية العام وسط توقعات بتحلي مجلس الاحتياطي بالصبر في رفع أسعار الفائدة وتصاعد المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 0.9% في المعاملات الفورية إلى 1542.62 دولار للأونصة، بينما نزل البلاتين 0.6% إلى 832.79 دولار للأونصة.



وانخفضت الفضة للمرة الأولى في خمس جلسات، متراجعة 0.5% إلى 15.37 دولار للأونصة.