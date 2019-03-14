تحديد سعر اكتتاب سهم المعمر لأنظمة المعلومات بـ45 ريالا

أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي، ومدير اكتتاب الطرح العام لشركة #المعمر_لأنظمة_المعلومات ومقرها السعودية، إتمام عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات وصناديق الاستثمار المكتتبة في أسهم الشركة، بنسبة تغطية 110% لإجمالي الأسهم المطروحة بسعر 45 ريالاً للسهم الواحد.

وكشفت #السعودي_الفرنسي كابيتال أن المؤسسات وصناديق الاستثمار المشاركة قد اكتتبت في كامل الأسهم المطروحة، حيث خصص لها 4.8 مليون سهم عادي تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.

ومن المنتظر أن تشمل المرحلة الثانية تخصيص 480 ألف سهم عادي تمثل نسبة 10%، من إجمالي الأسهم المعروضة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

وسينطلق #الاكتتاب العام في 17 مارس الجاري، ويستمر لمدة خمسة أيام تنتهي في 21 مارس.

وذكرت السعودي الفرنسي كابيتال أنه تم الاتفاق مع الجهات المستلمة للاكتتاب، وهي البنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني (ساب) على ضمان توفير طلبات الاكتتاب وكافة المعلومات التي يحتاجها المستثمرون، بما في ذلك توفير منصات خاصة ضمن الفروع التابعة لها لتلقي طلبات الاكتتاب.