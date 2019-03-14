تغريم مخالفين لنظام السوق بالسعودية 99 مليون ريال

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بالسعودية صدور قرار لجنة الاستئناف بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وبلغت قيمة الغرامات التي فرضت على المخالفين عبر قرارين منفصلين نحو 99 مليون ريال.

وفي القرار الأول من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية شملت الغرامات اثنين من المتداولين، وتخطت قيمة الغرامات المالية 58 مليون ريال.

وكشفت أن منطوق القرار انتهى بإدانة المخالفين لنظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، لتداولهم أسهم عدد من الشركات.

وشملت قائمة الشركات تهامة للإعلان والعلاقات العامة، والسعودية للتنمية الصناعية، وتصنيع مواد التعبئة والتغليف، والبابطين للطاقة والاتصالات، والوطنية السعودية للنقل البحري، والسعودية للنقل الجماعي، إضافة إلى عدد كبير من الشركات.

وألزم القرار عددا من المستثمرين بدفع مبلغ قدره 32.598 مليون ريال إلى حساب هيئة السوق المالية نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبت.

وفي قرار آخر منفصل، شملت الغرامات عددا من المستثمرين بإجمالي قيمة غرامات 40.85 مليون ريال.