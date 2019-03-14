"هيرمس": 1.3 مليار دولار تدخل الأسواق الخليجية اليوم

توقع تقرير لـ"EFG Hermes" أن تؤدي مراجعة أوزان مؤشرات "فوتسي"، التي تدخل حيز التنفيذ اليوم، إلى دخول تدفقات بأكثر من 1.3 مليار دولار إلى #الأسواق_الخليجية المدرجة في مؤشر #فوتسي للأسواق الناشئة.

أكبر هذه التدفقات ستدخل إلى السوق السعودية بواقع 600 مليون دولار، تليها بورصة الكويت بـ500 مليون دولار.

يشار إلى أن ترقية السوق السعودية لمؤشر " FTSE" للأسواق الناشئة سيتم على خمس مراحل، وستكون المرحلة الأولى بنسبة 10%.

في حين سيتم انضمام السوق المالية السعودية لمؤشر #إس_آند_بي داو جونز على مرحلتين، حيث سيتم تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 50% من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.

وقامت "فوتسي راسل" في 28 مارس 2018 بضم السوق السعودي إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، وذلك على مراحل تبدأ في مارس 2019 وتنتهي في ديسمبر 2019، وذلك على 5 مراحل.

وفي 25 يوليو 2018، قررت شركة "ستاندرد آند بورز داو جونز" ترقية السوق السعودي إلى سوق ناشئ اعتبارا من مارس 2019 على مرحلتين.

وكان الرئيس التنفيذي لـ #فوتسي_راسل مارك مايكبيس قال في لقاء مع "العربية" في مارس الماضي، إن #ترقية_السوق_السعودية ستؤدي إلى تدفق 20 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنها ستكون سوقا جاذبة للاكتتابات الأولية وليس فقط لطرح أرامكو.