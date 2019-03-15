تباين مؤشرات بورصة مصر مع استمرار عمليات جني الأرباح

للأسبوع الثاني على التوالي، واصلت البورصة المصرية أداءها العرضي المائل للهبوط مع استمرار عمليات جني الأرباح بعد الارتفاعات التي شهدتها المؤشرات خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة المصرية عن عدد من الأخبار الإيجابية، وخاصة ما يتعلق بملف الطروحات الحكومية بعد إتمام طرح "الشرقية للدخان" والإعلان عن طرح نحو 6 شركات أخرى خلال العام الجاري.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال تعاملات الأسبوع الجاري، ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 0.72% رابحاً نحو 6 مليارات جنيه بعدما ارتفع إلى مستوى 831.2 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس، مقابل نحو 825.2 مليار جنيه في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد المؤشرات، صعد المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30"، بنسبة 0.58% عند مستوى 14991 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس مقابل نحو 14904 نقاط في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي مضيفاً نحو 87 نقطة.

وتراجع سهم البنك التجاري الدولي، صاحب الوزن النسبي الأكبر بين أسهم المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع الجاري بنسبة 1.35% عند مستوى 69.48 جنيه، بقيمة تداول بلغت نحو 647.5 مليون جنيه.

وفي المقابل، تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.55% خلال تعاملات الأسبوع لينهي جلسة أمس الخميس عند مستوى 697 نقطة، مقارنة بنحو 708 نقاط في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي فاقداً نحو 11 نقطة.

كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً " إيجي إكس 100" بنسبة 1% بعدما أنهى جلسة أمس الخميس عند مستوى 1771 نقطة، مقابل نحو 1789 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي فاقداً نحو 18 نقطة.

وقال وزير قطاع الأعمال المصري، هشام توفيق، إنه يجري حالياً التنسيق مع وزارة المالية لتحديد أوجه استغلال حصيلة طرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان.

وأوضح "توفيق" أن الحكومة المصرية تعتزم التوسع بقيد ما يتراوح بين 6 و7 شركات فى البورصة ضمن المرحلة الثانية من برنامج الطروحات المقرر تنفيذها خلال الفترة الربع الأخير من العام 2019، وذلك خلافاً لتصريحات سابقة بطرح من 4 إلى 5 شركات.