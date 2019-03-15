نيكاي يغلق مرتفعا مع ارتفاع الطلب الصيني

أغلق المؤشر نيكاي الياباني مرتفعا اليوم الجمعة مع ارتفاع أسهم الشركات ذات الانكشاف الكبير على الصين بفعل تعهد بكين بتعزيز النمو الاقتصادي، في الوقت الذي رأى فيه المستثمرون أيضا إشارات على إحراز تقدم في مباحثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.



وارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.8 بالمئة إلى 21450.85 نقطة، وزاد 2% على أساس أسبوعي.



وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9% مسجلا 1602.63 نقطة.