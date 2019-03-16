أكبر خسارة أسبوعية للدولار بـ 2019.. والإسترليني يتراجع

انخفض #الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية وسجل أكبر هبوط أسبوعي في أكثر من ثلاثة أشهر، متضرراً من بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة بينما تراجع #الجنيه_الإسترليني عن أعلى مستوى له منذ يونيو/ حزيران 2018 الذي سجله يوم الأربعاء عقب رفض البرلمان البريطاني خروجا "بدون اتفاق" من الاتحاد الأوروبي.

وهبط مؤشر الدولار 0.25 في المئة إلى 96.546 في نهاية جلسة التداول بالسوق الأميركي وسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ الأسبوع الأول من ديسمبر كانون الأول.

ودفع تراجع العملة الأميركية اليورو للصعود 0.20 بالمئة إلى 1.1325 دولار.

وتوقف الجنيه الإسترليني لالتقاط الأنفاس لكنه سجل أكبر زيادة أسبوعية في سبعة أسابيع مع تنامي التوقعات بأن #بريطانيا لن تخرج من #الاتحاد_الأوروبي بدون اتفاق في التاسع والعشرين من مارس آذار.

وجرى تداول الإسترليني عند 1.3292 دولار، دون أعلى مستوى له في تسعة أشهر البالغ 1.3380 دولار الذي سجله يوم الأربعاء. وتنهي العملة البريطانية الأسبوع على مكاسب قدرها 2 في المئة، هي أكبر زيادةأسبوعية منذ أواخر يناير كانون الثاني.