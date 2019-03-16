أونصة الذهب تعاود الصعود فوق 1300 دولار

سجل #البلاديوم مستوى قياسيا مرتفعا، بفضل توقعات بأن تحفيز #الاقتصاد_الصيني سيقود الطلب على المعدن المُستخدم في أجهزة تنقية العادم بالسيارات، بينما تسببت أنباء بأن #روسيا ربما تفرض حظرا على صادرات خردة #المعدن النفيس في تفاقم المخاوف من عجز في المعروض.

وعاود الذهب الصعود فوق مستوى 1300 دولار للأوقية (الأونصة) مع تراجع #الدولار بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة في #الولايات_المتحدة.

وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ إن #بكين منفتحة على اتخاذ تدبير إضافية متعلقة بالسياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي هذا العام.

وأنهى البلاديوم جلسة التداول مرتفعا 0.1 بالمئة عند 1560.00 دولارا للأوقية بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1567.5 دولار.

وفي غضون ذلك، انتعش #الذهب بعد انخفاضه واحدا بالمئة في الجلسة السابقة، لينهي الجلسة مرتفعا 0.4 بالمئةإلى 1301.13 دولار للأوقية ومسجلا مكاسب لثاني أسبوع على التوالي.

وزادت العقود الأميركية للذهب 0.6 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1302.9 دولار للأوقية.

وتلقى الذهب دعما من انخفاض الدولار مقابل عملات منافسة، متأثرا سلبا ببيانات ضعيفة لإنتاج قطاع الصناعات التحويلية، قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع المقبل والذي من المتوقع أن يلقي المزيد من الضوء على توقعات أسعار #الفائدة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت #الفضة 0.6 بالمئة إلى 15.28 دولار للأوقية، وقفز البلاتين 1.2 بالمئة إلى 828.00 دولارا للأوقية.