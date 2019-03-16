المستثمرون الأجانب يواصلون بيع السندات الأميركية

أظهرت بيانات من وزارة الخزانة الأميركية أن المستثمرين الأجانب واصلوا بيع سندات #الخزانة_الأميركية لثالث شهر على التوالي في يناير كانون الثاني.

وأشارت البيانات إلى أن المستثمرين الأجانب باعوا #سندات خزانة بقيمة 11.99 مليار دولار في يناير كانون الثاني، مقارنة مع مستوى قياسي بلغ 77.35 مليار دولار في الشهر السابق.

ومن ناحية أخرى، زادت #الصين حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية في يناير كانون الثاني للشهر الثاني على التوالي لتصل إلى 1.126 تريليون دولار من 1.123 تريليون دولار في ديسمبر كانون الأول.

ويبقى ثاني أكبر اقتصاد في العالم أكبر حائز لسندات الخزانة الأميركية خارج الولايات المتحدة.