شركات التكنولوجيا تقود صعود الأسهم الأميركية

ارتفعت #الأسهم_الأميركية بقيادة شركات #التكنولوجيا مع تحسن المعنويات في بورصة #وول_ستريت بفعل تقرير عن تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

ودفعت هذه التقارير المؤشرين #ناسداك وستاندرد آند بورز500 كليهما لتسجيل أفضل أسبوع من المكاسب هذا العام.

وأنهى المؤشر #داو_جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 139.07 نقطة، أو 0.54 بالمئة إلى 25849.01 نقطة بينما صعد المؤشر #ستاندرد_آند_بورز 500 الأوسع نطاقا 14.00 نقطة، أو 0.50 بالمئة، ليغلق عند 2822.48 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 57.62 نقطة، أو 0.76 بالمئة، إلى 7688.53 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع صعود ناسداك 3.8 في المئة وستاندرد آند بورز 2.9 في المئة وداو جونز 1.57 في المئة.