القويز: نتوقع تضاعف الاستثمار الأجنبي بالأسهم السعودية

وصف رئيس مجلس إدارة #هيئة_السوق_المالية_السعودية محمد القويز، انطلاق أولى مراحل ترقية "تداول" لـ"فوتسي راسل" و"إس أند بي داو جونز" غداً بـ"النقلة الكبيرة" في تشكيلة المستثمرين، وهي إيذان لدخول المستثمرين ذات الاستراتيجية الساكنة.

وقال: "عام 2019 هو عام مفصلي للسوق السعودية، وهو يؤشر لتنويع قاعدة المستثمرين، بعدما كان السوق يصنف على أنه سوق محلي، وهذا تغير بدءا من العام 2015 مع فتح الباب أمام تملك المستثمرين الأجانب".

وتابع: "حتى قبل بدء مرحلة التطوير، #السوق_السعودية تقع في المرتبة الـ25 عالميا من حيث الرسملة السوقية، وهي أكبر سوق في الشرق الأوسط".

وعن الأهداف بالنسبة لاستثمارات الأجانب في السوق السعودية، أعرب القويز عن طموحه لزيادة مساهمة "تداول" في الاقتصاد.

وفي حين أشار إلى أن ملكية الأجانب وصلت إلى 5.12%، توقع أن تصل هذه النسبة إلى الضعف، "واليوم نتطلع إلى المستثمر الاستراتيجي جنبا إلى جنب مع المستثمر الأجنبي بعدما كان التركيز ينصب سابقا على المستثمرين الماليين".

وتبدأ أولى مراحل #ترقية_السوق_المالية_السعودية "تداول" للمؤشرين العالميين فوتسي راسل وإس أند بي داو جونز غداً في الـ18 من الشهر الجاري بحسب أسعار إقفال الـ14 من مارس الماضي.

وبناءً على ما أعلنته #فوتسي راسل، سيتم انضمام السوق المالية السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة على 5 مراحل.

تبدأ المرحلة الأولى في الـ18 من مارس المقبل بضم 10% من السوق، أما المرحلة الثانية فستكون في الـ22 من أبريل المقبل بضم 15% من السوق.

بينما المرحلة الثالثة تبدأ في الـ24 من يونيو، والرابعة في الـ23 من سبتمبر، والخامسة في الـ23 من ديسمبر المقبل، ويتم في كل منها ضم 25% من السوق.

يأتي قرار فوتسي راسل بتنفيذ عملية الانضمام على مراحل بشكل رئيسي من أجل التخفيف من أثر تطبيقها على المؤشر ونتيجة ثقل وزن "تداول" من المؤشر.

ومن المتوقع أن تستحوذ #تداول على 2.7% من إجمالي قيمة المؤشر، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 4.6% عقب إدراج أرامكو في البورصة المحلية.

وتتوقع فوتسي راسل أن تؤدي ترقية السوق السعودية إلى تدفق 20 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، لتكون سوقاً جاذبة للاكتتابات الأولية.

هذا وسيتم انضمام "تداول" لمؤشر #إس_آند_بي داو جونز على مرحلتين، حيث سيتم تنفيذ المرحلة الأولى في الثامن عشر من مارس المقبل بنسبة 50% من الوزن الإجمالي للسوق السعودية.