اليوم ..بدء اكتتاب الأفراد في "المعمر لأنظمة المعلومات"

ينطلق اليوم الأحد الاكتتاب العام لشريحة الأفراد في أسهم #شركة_المعمر لأنظمة المعلومات، والذي يعد أول طرح من نوعه في أنشطة أنظمة المعلومات في المملكة، ويبلغ رأس مال الشركة الحالي 160 مليون ريال سعودي، حيث تم طرح 4.8 مليون سهم عادي، تمثل 30% من إجمالي أسهم شركة المعمر لأنظمة المعلومات على المستثمرين من المؤسسات من خلال عملية بناء سجل الأوامر.

وتم تخصيص 480 ألف سهم عادي منها للمكتتبين الأفراد، تمثل نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح، بسعر (45) ريالا سعوديا للسهم الواحد، ومن المقرر أن يستمر الاكتتاب لمدة 5 أيام كاملة تنتهي بنهاية دوام يوم 21/03/2019.

وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة #السعودي_الفرنسي_كابيتال، المستشار المالي لعملية الاكتتاب العام وليد فطاني، بأن الجهات المستلمة ممثلة في البنك السعودي الفرنسي، بنك الرياض، البنك السعودي البريطاني (#ساب) أتمت استعداداتها وأنها تعمل على تسخير كافة الإمكانات التي ستتيح للمكتتبين الأفراد إجراء الاكتتاب عبر فروعها المنتشرة في أنحاء المملكة وعبر الوسائل الإلكترونية المتعددة التي تتيحها الجهات المستلمة على مدار الساعة طوال مدة الاكتتاب.

وينبغي على المكتتب الفرد تحديد عدد الأسهم التي يرغب بالتقدم للاكتتاب فيها في نموذج طلب الاكتتاب، ولن يقبل الاكتتاب بأقل من 10 أسهم أو بكسور الأسهم، وأي اكتتاب في الأسهم فوق ذلك يجب أن يكون بمضاعفات العشرة، بينما يبلغ الحد الأقصى لاكتتاب الأفراد (250,000) سهم من الأسهم المطروحة.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات خالد عبدالله المعمر، أن الشركة تسعى إلى تعزيز قدراتها من الخبرات الوطنية في مجالات الخدمات الاحترافية، التركيب، الصيانة، البرمجة المتطورة والتقنيات الحديثة، للإسهام بشكل أكبر في المرحلة الحالية التي تعتبر بالغة الأهمية بالنسبة للسعودية التي تسعى إلى تحقيق أهداف #برنامج_التحول_الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، التي تضع الشركات السعودية ضمن قائمة أكثر الشركات ابتكاراً في الشرق الأوسط، وتتيح لها أن تمسك بزمام القيادة في مسيرة التحوّل الرقمي في المملكة، وتحقيق النمو الاقتصادي المدفوع بالابتكار.