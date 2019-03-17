ما حكاية سهم "جلوبال تليكوم" مع الضرائب المصرية؟

أعلنت #البورصة_المصرية وقف التداول على أسهم شركة "جلوبال تليكوم" اعتبارا من جلسة الأحد لحين موافاة البورصة ببيان عن مفاوضات الشركة مع مصلحة الضرائب.

وقالت مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك مفاوضات ومباحثات واجتماعات متواصلة خلال الأسابيع الماضية برعاية وزارة المالية لحسم مسألة تحديد قيمة المتأخرات الضريبية المستحقة على شركة جلوبال تليكوم، المقيده بالبورصة المصرية لصالح مصلحة الضرائب المصرية عن كافة سنوات نشاط الشركة التي لا تزال محل الفحص الضريبي.

وتؤكد المصلحة أن المفاوضات والمباحثات الجارية تتسم بالجدية والتعاون والرغبة الصادقة من الطرفين لإنهاء ملف سداد كافه المتأخرات الضريبية المستحقة على الشركة لصالح مصلحة الضرائب المصرية، وبشكل يضمن تحصيل كافة مستحقات الدولة وفقاً للمستندات الرسمية المقدمة من الشركة.

وفي هذا الصدد فإن شركة جلوبال تليكوم تعمل حاليا على تقديم كافة المستندات المطلوبة لمصلحة الضرائب المصرية لدراستها والوصول إلى قيمة حقيقية دقيقة للمستحقات الضريبية المستحقة على شركة جلوبال تليكوم القابضة لكي تقوم الشركة بسدادها فورا لإنهاء هذا الملف. هذا وتنعقد تلك الاجتماعات بحضور شركة فيون المالكة لنسبة تصل إلى 57% من شركه جلوبال تليكوم القابضة.

وتؤكد مصلحة الضرائب المصرية اهتمامها الكامل بهذا الملف وتعاونها مع كافة الجهات المعنية في إطار جاد للوصول إلى تحديد الضرائب المستحقة واجبة الأداء، كما أن سير المفاوضات يشير إلى رغبة كافة الأطراف التعامل مع هذا الملف بإيجابية وإنهائه بشكل عادل للجميع.