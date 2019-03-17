هل تكسر "أوبر" رقم "علي بابا" القياسي بالطرح الأولي؟

تترقب الأسواق الأميركية ما إذا ستطرح شركة #أوبر uber حصةً للاكتتاب العام قريبا، حيث تشيرُ التقديرات إلى تقييمِ الشركة بـ 120 مليار دولار، ما سيمنحُها فرصةً لتصبحَ من أكبر الاكتتابات الأولية عالميا.

لكن أوبر لن تتفوق على الطرح الأولي القياسي لشركة #علي_بابا في 2014 والذي جمع 25 مليار دولار إلا إذا طرحت حصة 21% على الأقل.

وفي حال تم الطرح العام الأولي لشركة أوبر فإنه قد ينقذ عام 2019 من ربع أول مخيب للآمال للطروحات الأولية الأميركية، ليصنف بالأسوأ منذ 2016.

وأفادت مصادر بلومبرغ أن أوبر قد تتقدم بطلب لطرح أسهمها للاكتتاب العام في ابريل، ما يعني بدء الطرح قبل يونيو.

وتقدر قيمة أوبر بـ 120 مليار دولار، ما يعني أنه إذا طرحت أوبر 8% من أسهمها، سيترجم ذلك إلى جمع نحو 10 مليارات دولار.

ومن شأن الطرح العام الأولي لشركة أوبر وحده، أن يتفوق على جميع الاكتتابات الأولية في #الولايات_المتحدة منذ مطلع العام حتى الآن، والبالغ عددها 21 اكتتابا، جمعت 1.6 مليار دولار.

وتعد مجموعة #سوفت_بنك أكبر مستثمر في شركة أوبر بحصة 15%، التي استحوذت عليها مقابل 7.7 مليار دولار العام الماضي.

وفي حال تم تقييم أوبر بـ 120 مليار دولار ستصبح قيمة هذه الحصة 18 مليار دولار.

وبموجب الأرقام نفسها، فإن الحصة المباشرة لصندوق #الاستثمارات_العامة البالغة 5% في أوبر، والتي استحوذ عليها في 2016 مقابل 3.5 مليار دولار ستصبح قيمتها أعلى.

وعلى صعيد متصل، يتوجه صندوق #رؤية_سوفت_بنك مع مستثمرين آخرين إلى ضخ مليار دولار في وحدة القيادة الذاتية التابعة لأوبر، حيث يقدر تقييم هذه الوحدة ما بين 5 و10 مليارات دولار.

لكن يرى بعض الخبراء أن هذا التقييم غير مبرر لأن التكنولوجيا التي تستخدمها أوبر تعتبر متأخرة عن الشركات الرائدة في هذا المجال.

ومع هذا فإن الحصول على هذه الأموال سيساعد أوبر في تمويل 24 ألف سيارة من فولفو تعتزم شراءها هذا العام، ما سيكلفها نحو مليار دولار حتى 2021.

يذكر أن أوبر تعتزم بيع حصة أقلية في طرحها الأولي، وبالتالي لن تتمكن محاسبيا من شطب خسائر وحدة القيادة الذاتية لتجميل قوائمها المالية قبل الطرح الأولي، حيث قدرت هذه الخسائر بـ 750 مليون دولار في 2017، بحسب صحيفة #وول_ستريت جورنال.