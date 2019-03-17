"إعادة التمويل العقاري".. نموذج جديد لآلية تسعير صكوكها

استكملت الشركة #السعودية_لإعادة_التمويل_العقاري إصدار صكوك بقيمة 750 مليون ريال لآجال متعددة، وذلك في أول صفقة من نوعها لمصدر غير سيادي في المملكة هذا العام.

ويأتي هذا الإصدار تحت برنامج وضعته الشركة في ديسمبر الماضي، والذي من شأنه #إصدار_صكوك مقومة بالعملة المحلية، بما يصل إلى 11 مليار ريال.

وفي هذا السياق، قال المصرفي المتخصص بأسواق الدين الإسلامية محمد الخنيفر في مقابلة مع "العربية": إن هذا الإصدار يقدم نموذجا جديدا في تسعير الصكوك.

وأفاد: "من يتابع إصدارات الشركة سيجد أنها تقود قاطرة وضع الأسس الصحيحة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتسعير #أدوات_الدين لاسيما الصادرة من الشركات".

وتابع الخنيفر: "كما هو معروف إصدارات الشركات يتم تسعيرها بمنهجية #القروض_المصرفية أي الفائدة المتغيرة، غير أن الشركة جاءت وغيرت تلك المفاهيم برمتها، حيث إنه في ديمسبر الماضي قامت الشركة بإصدار صكوك وتسعيرها فوق منحنى العائد السيادي لصكوك المملكة لتصبح بذلك أول شركة في تاريخ السوق تستعين بهذا المؤشر الذي مكنها من الحصول على عائد ثابت لإصدارها".

أما في الإصدار الحالي، بحسب ما أكد الخنيفر، فتم تغيير مؤشر القياس ليتم تسعير الصكوك فوق متوسط سعر مقايضة الفائدة للريال، لافتا إلى أن العائد الثابت على صكوك الخمسية كان 4%.

بينما تفاوت الهامش الائتماني لإصدار ديسمبر بين 40 و60 نقطة أساس فوق المؤشر السيادي نظرا لأن شرائح الإصدار كانت 5 و7 و10 سنوات.

الجدير بالذكر أن "السعودية لإعادة التمويل العقاري" هي شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وهي تهدف إلى تمويل 20% من السوق الأولية لقروض الإسكان في #السعودية، حيث تأمل السلطات في توسعتها إلى 500 مليار ريال بحلول 2020، وإلى 800 مليار ريال بحلول 2028.