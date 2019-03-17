"البلاد المالية" مديراً لصندوق "سابك والاستثمار الجريء"

أعلنت شركة #البلاد_المالية عن اختيارها لتكون مديراً للصندوق الاستثماري الخاص بالاستثمارات المشتركة لشركة "سابك للاستثمار وتنمية المحتوى المحلي" و"الشركة السعودية للاستثمار الجريء".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البلاد المالية، زيد المفرح، إن الشراكة الاستراتيجية مع سابك والشركة السعودية للاستثمار الجريء والبلاد المالية من خلال هذا الصندوق هي خطوة عملية للعمل على التمكين المالي للشركات الناشئة.

ووقعت #سابك اتفاقية تعاون مع الشركة السعودية للاستثمار الجريء لتأسيس صندوق استثماري بحجم 100 مليون ريال للاستثمار في الشركات الناشئة.

ويهدف الصندوق إلى تحفيز بيئة التمويل لرواد الأعمال، وتوفير التمويل للأعمال الناشئة. وجاءت هذه المشاركة ضمن الدور الرئيسي الذي تقوم به (سابك) و(الشركة السعودية للاستثمار الجريء) في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.