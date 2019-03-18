أعلى مستوى للأسهم السعودية بـ 4 سنوات مع الترقية

أغلقت سوق #الأسهم_السعودية تداولاتها قرب أعلى مستوياتها في 4 سنوات يوم الاثنين مع صعود أسهم #البنوك في اليوم الأول لانضمام السوق إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة، حيث من المتوقع اجتذاب تدفقات بمليارات الدولارات من الصناديق الخاملة.

وسيكون وزن سوق الأسهم السعودية 2.7 بالمئة على مؤشر فوتس راسل العام للأسواق الناشئة. وتستعد السوق لاستقبال تدفقات من الصناديق الخاملة بنحو 20 مليار دولار.

وقال صندوق المال لأسهم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مذكرة، إن الصعود سيكون محدودا في الأمد القصير لأن الإدراج كان حدثا متوقعا بالفعل. أما في الأجل الطويل، فستكون هناك نتائج إيجابية ليس للسوق السعودية فقط، وإنما أيضا للمنطقة بأكملها.

وأضافت المذكرة أنه مع دخول الأجانب، سيزداد المشاركون من المؤسسات الذين يتحركون بناء على البحوث، مما سيجلب مزيدا من الانضباط إلى السوق.

وقال الرئيس التنفيذي للبورصة السعودية متحدثا لرويترز: إن الشركات المدرجة في المملكة ربما تشهد زيادة حيازات المستثمرين الأجانب إلى عشرة بالمئة، عند إدراج الأسهم على مؤشر ام.اس.سي.آي وفوتسي راسل للأسواق الناشئة.

وقالت أرقام كابيتال إن المؤشر السعودي ارتفع عشرة بالمئة منذ بداية العام، متفوقا على أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية الأخرى، حيث قاد المستثمرون الأجانب عمليات الشراء، وهم الآن مشتر صاف للأسهم السعودية بواقع 9.6 مليون ريال منذ بداية العام.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.1 بالمئة، مع تداول 159.2 مليون سهم بقيمة 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار). وزاد سهم مصرف الراجحي 0.8 بالمئة، بينما صعد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) القيادي واحدا بالمئة.

وقال نيك ولسون رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخليجي: "نتوقع أن تشهد سابك أكبر تدفق بما يزيد على 110 ملايين دولار، بينما يأتي خلفها مباشرة مصرف الراجحي والبنك الأهلي التجاري".

وقفز سهم أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري عشرة بالمئة. وارتفع السهم منذ أن صوت المساهمون ضد تصفية شركة الإنشاءات.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.8 بالمئة، مدعوما بصعود سهم بنك أبوظبي الأول 3.2 بالمئة.

وقفز سهم العالمية القابضة خمسة بالمئة، بعدما دعت الشركة إلى اجتماع للمساهمين للموافقة على زيادة رأس المال 1.31 مليار درهم (357 مليون دولار).

وزاد سهم دانة غاز 1.8 بالمئة. ووافقت شركة الطاقة يوم الأحد على خطط لإعادة شراء #صكوك وقالت إنها تخطط لنيل الموافقة على إعادة شراء 690 مليون سهم.

وارتفع مؤشر سوق دبي 1.6 بالمئة، مع صعود سهم بنك #دبي_الإسلامي 3.2 بالمئة. وزاد سهم #إعمار العقارية 2.2 بالمئة، بعدما قالت أكبر شركة تطوير عقاري في الإمارة، إن مجلس إدارتها سيجتمع يوم الأربعاء لمناقشة مقترح توزيعات الأرباح للعام بأكمله.