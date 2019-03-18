الحصان:ترقيات تداول تدخل 20 مليار دولار من صناديق خاملة

أكد المدير التنفيذي لشركة السوق المالية " #تداول " خالد الحصان أن ترقيات السوق السعودية على المؤشرات الثلاثة "فوتسي راسل" و"S&P" و" #جي_بي_مورغان " ستدخل تدفقات بـ20 مليار دولار من #الصناديق_الخاملة أو "غير النشطة".

وأوضح الحصان في مقابلة مع "العربية"، أن ترقية السوق لمؤشر #فوتسي للأسواق الناشئة سيدخل تدفقات بحدود الـ5 مليارات دولار ، "تمثل 500 مليون دولار منها كمرحلة أولى، وهذا ما دخل بالفعل في مزاد إغلاق جلسة تداولات الخميس الماضي".

طرح خدمات جديدة ومشتقات

وقال: "المرحلة الأولى هي مرحلة تثقيفية للمتعاملين في السوق كمستثمرين محليين سواء أفراد أو مؤسسات للانضمام، أو كشركات عاملة في السوق"، كاشفا عن تغيرات لتطوير هذه الآلية في الانضمام حيث سيتم طرح بالنصف الأول من العام نوع من الأوامر الجديدة التي ستسمح للمستثمرين بالتداول بعد مزاد الإغلاق على سهر المزاد، وهذا سيعطي وقتا أكبر في مزاد الإغلاق وأريحية لسعر التنفيذ.

كما أشار إلى أنه يجري العمل على إتاحة وقت إضافي في مزاد الإغلاق، وكذلك إتاحة الصفقات الخاصة بعد الساعة الثالثة بتوقيت السعودية.

ولفت إلى طرح خدمات جديدة ومشتقات هذا العام، وتشغيل شركة المقاصة في #السوق_السعودية ، كاشفا أنه سيتم الإعلان خلال الأسبوعين المقبلين عن القواعد المنظمة لتداول المشتقات وطرحها لرأي العموم، وكذلك القواعد المنظمة لعمليات شركة المقاصة.

إدراج مزدوج

وفي سياق متصل، قال الحصان: "نتطلع للإدراج المزدوج من الأسواق الخليجية، وقد وقعت شركة مركز المقاصة التابعة لتداول اتفاقيتين اليوم مع سوقي أبوظبي والبحرين لجذب شركات مدرجة في هذه الأسواق للسوق السعودية كمرحلة أولى للإدراج المزدوج".

وتابع: "هناك شركات كبيرة تعمل في الأسواق الخليجية تحتاج إلى سيولة، وهذا ما أثبته السوق السعودي خلال السنوات الماضية عن توفر هذه العوامل، وهذا ما سيؤدي إلى تطوير التواجد الإقليمي بين الأسواق الخليجية والتجانس في ما بينها".