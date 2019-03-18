الذهب يواصل ارتفاعاته لليوم الثاني مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار #الذهب للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الاثنين، في الوقت الذي انخفض فيه #الدولار بعد أن عززت بيانات سلبية في الولايات المتحدة فرص أن يشير مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى تبني موقف يميل إلى تيسير السياسة النقدية في اجتماعه المقرر هذا الأسبوع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1303.92 دولار للأونصة بحلول الساعة 08:04 بتوقيت غرينتش.

وربح الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1303.80 دولار للأونصة، بحسب ما ورد في "رويترز".

وسيبدأ #البنك_المركزي_الأميركي اجتماعه للنظر في أسعار الفائدة يوم الثلاثاء، وسينتهي الاجتماع بمؤتمر صحافي يعقده البنك يوم الأربعاء.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة انخفاض إنتاج قطاع الصناعات التحويلية الأميركي للشهر الثاني على التوالي في فبراير/ شباط، وبلوغ أنشطة المصانع في ولاية نيويورك أدنى مستوى في عامين تقريبا في هذا الشهر، مما يبرهن على أهمية موقف المركزي الأميركي في التحلي "بالصبر" بشأن إجراء المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة هذا العام.

وتتوقع الأسواق حاليا عدم رفع أسعار الفائدة هذا العام، حتى إنها تعزز رهانات على خفض للفائدة في 2020.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2% بعد أن سجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول في الأسبوع الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.1% إلى 1562.01 دولار للأوقية، بالقرب من المستوى المرتفع القياسي الذي بلغه في الجلسة السابقة عند 1567.50 دولار.

وزادت #الفضة 0.4% إلى 15.33 دولار للأونصة، فيما ارتفع البلاتين 0.5% إلى 832.25 دولار للأونصة.