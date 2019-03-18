توقعات بتدفق 68 مليار ريال لسوق الأسهم السعودية

توقّع وليد الراشد، مدير عام إدارة الأصول لدى HSBC العربية السعودية، أن تبلغَ قيمة الاستثمارات الساكنة التي ستدخل السوق السعودية 68 مليار ريال مع ترقية السوق على مؤشرات الأسواق الناشئة.

وقال الراشد في مقابلة مع "العربية" إن هيئة السوق المالية السعودية، وشركة السوق المالية السعودية تداول، بذلتا جهوداً كبيرة لاستيفاء متطلبات الانضمام إلى مؤشرات #الأسواق_الناشئة.

وأشار إلى وفاء سوق الأسهم السعودية بمتطلبات الترقية إلى رتبة "سوق ناشئة" في فترة زمنية قصيرة، موضحاً أن وزن السوق المالية السعودية سوف يشكل 2.5% إلى 2.7% من كلا المؤشرين #فوتسي_راس و "إم إس سي آي".

وقال إن الأصول المدارة على المؤشرين تبلغ حوالي 2 تريليون دولار أميركي على نوعين من الاستثمارات #النشطة و #الساكنة موضحاً أن الاستثمارات النشطة هي تلك التي تعتمد في قراراتها الاستثمارية على تحليل أساسيات وجاذبية الأسواق.

أما الاستثمارات الساكنة فهي تلك التي تتبع وزن السوق المالية ضمن #المؤشرات_الناشئة بصرف النظر عن الأساسيات.

وقال إن سوق الأسهم السعودية تترقب دخول حوالي 18 مليار دولار تعادل حوالي 68 مليار ريال من #الاستثمارات الساكنة على عدة مراحل، مبينا أن الترقية على مؤشر فوتسي سيكون فيها 5 مراحل، فيما ستكون الترقية على مؤشر "إم اس سي آي" على مراحل بدءا من ما رس 2019 إلى مارس 2020.