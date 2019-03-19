البلاديوم يبلغ ذروة قياسية بفعل حظر روسي محتمل

ارتفع #البلاديوم إلى مستوى قياسي، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي أضيف فيه تهديد فرض حظر على بعض الصادرات الروسية من المعدن إلى المخاوف بشأن المعروض من المعدن المستخدم في الحفز الذاتي.



وصعد #الذهب بفضل توقعات بأن يظل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على موقفه الذي يميل إلى تيسير السياسة النقدية في اجتماعه هذا الأسبوع، بحسب ما ورد في "رويترز".



وارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1589.83 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:42 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 1593.77 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.



وتضاعف سعر المعدن، الذي يستخدم بشكل أساسي في المحولات التحفيزية، إلى المثلين تقريبا منذ منتصف أغسطس آب وارتفع نحو 26% منذ بداية العام.



وتدرس روسيا، وهي منتج كبير للمعدن، فرض حظر على صادرات #المعادن_النفيسة المستعملة والبقايا المعدنية لتعزيز المعالجة المحلية للمواد.



في غضون ذلك، زاد الذهب 0.3% إلى 1307.12 دولار للأونصة، في حين تراجع الدولار مقتربا من أدنى مستوى في أسبوعين والذي بلغه في الجلسة السابقة بفعل تنامي التوقعات بأن المركزي الأميركي سيتحول صوب تبني موقف أكثر تيسيرا للسياسة النقدية.



وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة نحو 0.4% إلى 1306.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع السعر الفوري للفضة 0.4% إلى 15.38 دولار للأونصة، بينما قفز #البلاتين 1% إلى 838.62 دولار للأونصة.