سيولة البورصة الكويتية تقفز 23% متفائلة بالترقية

قفزت السيولة في #بورصة_الكويت أمس الاثنين بنسبة 23% مقابل أمس الأول لتقارب 40 مليون دينار.

وارتفع متوسط السيولة منذ بداية السنة وحتى يوم الاثنين إلى 30 مليون دينار، مقارنة مع 13 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتركزت السيولة على #بنك_الخليج الذي حظي بنحو 30% من سيولة أمس، وقد أغلق سهم البنك على ارتفاع بنسبة 3%.

وأغلقت كل المؤشرات على ارتفاع بفضل موجة تفاؤل في السوق من وجود مؤشرات لترقية البورصة الكويتية إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة صاحبها دخول فعلي لنحو 500 مليون دولار من #الصناديق_الأجنبية نهاية الأسبوع الماضي ضمن مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة.