اليوم..آخر موعد للمؤسسات لإيداع مبلغ العطاء في "المعمر"

أعلنت شركة #السعودي_الفرنسي_كابيتال، المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، ومدير سجل بناء الأوامر، ومتعهد التغطية في طرح 4.8 مليون سهم عادي، تمثل 30% من إجمالي أسهم شركة المعمر لأنظمة المعلومات للاكتتاب العام، أن اليوم الأربعاء هو الموعد النهائي أمام المؤسسات المكتتبة لإيداع مبلغ العطاء المقبول.

وأوضحت شركة السعودي الفرنسي كابيتال أنه تم طرح 480 ألف سهم تمثل نسبة (10%) من إجمالي أسهم الطرح، بسعر (45) ريالا سعوديا للسهم الواحد للمكتتبين الأفراد.

الجدير بالذكر أن الاكتتاب في شركة #المعمر_لأنظمة_المعلومات، يعد أول طرح من نوعه في أنشطة أنظمة المعلومات في #المملكة، ويبلغ رأس مال الشركة الحالي 160 مليون ريال سعودي، تم تخصيص 480 ألف سهم منها للمكتتبين الأفراد، تمثل نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح، بسعر (45) ريالا للسهم الواحد.

ومن المقرر أن يستمر الاكتتاب لمدة 5 أيام كاملة تنتهي بنهاية دوام يوم 14/07/1440هـ (الموافق 21/03/2019م).